Yeni Malatyaspor Altay engelini de aştı! Sumudica etkisi
Yeni Malatyaspor, Altay'ı mağlup ederek Marius Sumudica yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Altay ise mağlubiyet serisini durduramadı.
Süper Lig’in 10. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Marius Sumudica ile ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor’u mağlup etmeyi başaran Yeni Malatyaspor, Altay’ı da geçmeyi başardı. Yeni Malatyaspor’un 2-1 kazandığı maçta Tetteh ve penaltıdan Adem Büyük’ten geldi. Altay’ın tek golünü penaltıdan Bamba kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atma becerisi gösteremedi. Soyunma odasına 0-0 beraberlikle giren Yeni Malatyaspor ve Altay, ikinci yarıda açıldı. İkinci yarıya iyi başlayan Yeni Malatyaspor, 57. dakikada Tetteh’in golüyle öne geçmeyi başardı. Mustafa Eskihellaç’ın asistini iyi değerlendiren Tetteh, takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİ PENALTI
Yeni Malatyaspor, kazanılan penaltı sonrası Adem Büyük’ün vuruşu ile 68. dakikada skoru 2-0 yaptı. Farkı azaltmak için yüklenen Altay, aradığı golü 84. dakikada buldu. Bu kez Altay lehine çalınan penaltıda topun başına geçen Bamba, topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile tamamladı. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 12 yaparken, Altay 15 puanda kaldı.
SUMUDICA ETKİSİ
Ligde beş maç üst üste aldığı yenilgiler sonrası teknik direktör değişikliğine giden ve İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Sumudica ile bambaşka bir kimliğe büründü. Zor gol atıp, kolay gol yiyen bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor, Sumudica’nın takımın başına geçmesinin ardından iki maçta da kalesini gole kapamayı başardı.
Sumudica’nın takımın başında çıktığı ilk maçta Adana Demirspor’u deplasmanda 2-0 yenen Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Altay karşısında da 2-1 galip gelmeyi başardı. Rumen çalıştırıcı ile iki maçta 6 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor, düşme hattından da biraz olsun uzaklaştı.
ALTAY GALİBİYETE HASRET
Mustafa Denizli ile sezona başlayan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Süper Lig’in yeni ekibi Altay ise, cepten yemeye devam etti. Yeni Malatyaspor karşısında ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini alan Altay’ın düşüşü devam etti.
Yeni Malatyaspor karşısında iki farklı yenik duruma düştükten sonra maçın son bölümünde Bamba’nın penaltı golüyle umutlanan Altay, 83. dakikada atılan golden sonra skoru değiştirmeyi başaramayınca Malatya’dan puansız döndü.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 8′ Ev Yeni Malatyaspor'un geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Tetteh'in topuk pasında Chouiar'un vuruşu savunmaya takıldı.
- 14′ Sarı-siyahlılar kontra atakla rakip takının sahasına girdi. Chouiar'un ara pasıyla topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda kaleci Lis iki hamlede topa sahip olarak gole izin vermedi.
- 17′ Altay'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cebrail'in içe doğru yaptığı pasta Pinares'in vuruşunda top savunmada kaldı.
- 18′ Sol kanattan atak geliştiren Yeni Malatyaspor'da Karim Hafes'in ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
- 43′ Sağ kanattan gol arayan Altay'da topla buluşan Bamba'nın ceza yayına girerek çektiği şutta top kalecinin yanından az farkla auta çıktı.
- 47′ Altay atağında Erhan'ın ceza sahasına yolladığı top Bamba'ya ulaşmadan Kaleci Ertaç'ta kaldı.
- 52′ Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında topa yükselen Adem'in kafa vuruşunda Kalaci Lis, çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 56′ Altay'ın ceza alanın hemen dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pinares'in sert vuruşunda top kalenin üst ağlarında kaldı.
- GOL! 57′ Sağ kanattan hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın ceza alanına yaptığı pasa yerden beklemeden düzgün bir vuruş yapan Tetteh, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
- 66′ Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atağında Mustafa'nın kaleye çektiği şutta top Ceyhun'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 68′ VAR kontrolü sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, top ağlarla göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0
- 82′ Altay atağında sağ kanattan kaptığı top ile ceza alanına girmeye çalışan Karim Hafes'in müdahalesi ile yere düşünce Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 84′ Penaltı atışı için topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi. 2-1