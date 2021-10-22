Yeni Malatyaspor Altay engelini de aştı! Sumudica etkisi

Yeni Malatyaspor, Altay'ı mağlup ederek Marius Sumudica yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Altay ise mağlubiyet serisini durduramadı.

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Süper Lig’in 10. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Marius Sumudica ile ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor’u mağlup etmeyi başaran Yeni Malatyaspor, Altay’ı da geçmeyi başardı. Yeni Malatyaspor’un 2-1 kazandığı maçta Tetteh ve penaltıdan Adem Büyük’ten geldi. Altay’ın tek golünü penaltıdan Bamba kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atma becerisi gösteremedi. Soyunma odasına 0-0 beraberlikle giren Yeni Malatyaspor ve Altay, ikinci yarıda açıldı. İkinci yarıya iyi başlayan Yeni Malatyaspor, 57. dakikada Tetteh’in golüyle öne geçmeyi başardı. Mustafa Eskihellaç’ın asistini iyi değerlendiren Tetteh, takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİ PENALTI

Yeni Malatyaspor, kazanılan penaltı sonrası Adem Büyük’ün vuruşu ile 68. dakikada skoru 2-0 yaptı. Farkı azaltmak için yüklenen Altay, aradığı golü 84. dakikada buldu. Bu kez Altay lehine çalınan penaltıda topun başına geçen Bamba, topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile tamamladı. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 12 yaparken, Altay 15 puanda kaldı.

SUMUDICA ETKİSİ

Ligde beş maç üst üste aldığı yenilgiler sonrası teknik direktör değişikliğine giden ve İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Sumudica ile bambaşka bir kimliğe büründü. Zor gol atıp, kolay gol yiyen bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor, Sumudica’nın takımın başına geçmesinin ardından iki maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

Sumudica’nın takımın başında çıktığı ilk maçta Adana Demirspor’u deplasmanda 2-0 yenen Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Altay karşısında da 2-1 galip gelmeyi başardı. Rumen çalıştırıcı ile iki maçta 6 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor, düşme hattından da biraz olsun uzaklaştı.

ALTAY GALİBİYETE HASRET

Mustafa Denizli ile sezona başlayan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Süper Lig’in yeni ekibi Altay ise, cepten yemeye devam etti. Yeni Malatyaspor karşısında ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini alan Altay’ın düşüşü devam etti.

Yeni Malatyaspor karşısında iki farklı yenik duruma düştükten sonra maçın son bölümünde Bamba’nın penaltı golüyle umutlanan Altay, 83. dakikada atılan golden sonra skoru değiştirmeyi başaramayınca Malatya’dan puansız döndü.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI