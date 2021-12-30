Yeni Malatyaspor Bandırmaspor karşısında dağıldı! Tepetaklak

Süper Lig'de dibe demir atan, yönetiminin istifa çağrıları ile boğuştuğu Yeni Malatyaspor, ağır bir darbe de Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor karşısında yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, rakibine 3-2 yenilerek elendi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Bandırmaspor’un gollerini Doğan Can Davas (2) ve Philippe Keny kaydederken, Yeni Malatyaspor’un golleri Mustafa Eskihellaç ve Adem Büyük’ten geldi.

Süper Lig’de 9 maçtır kazanamayan ve dibe demir atan, yönetime istifa çağrıları yapılan, başkanına hakemlerin üzerine yürüdüğü için hak mahrumiyeti cezası verilen krizdeki Yeni Malatyaspor’un moral maçı olarak gördüğü Bandırmaspor karşısında da istediğini alamadı. Rakibine mağlup olan Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası’na 5. Tur’da veda etti.

Maça iyi başlayan Bandırmaspor, 9. dakikada Doğan Can Davas’ın golüyle öne geçti. Maçın 29. dakikasında sakatlanan Arb Manaj’ın yerine oyuna dahil olan Philippe Keny, 37. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor’un 41. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, ilk yarının sonucunu belirledi.

TARTIŞMALI GOL FARKI ARTTIRDI

İkinci yarıda gol için tüm hatlarıyla hücum eden Yeni Malatyaspor, savunmasında boşluklar vermeye başladı. Orta sahaların çabuk geçildiği ve yüksek tempoda oynanan ikinci yarıda Bandırmaspor’da bir kez daha sahneye çıkan Doğan Can Davas, 55. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Bu golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olurken, hakem yardımcısının da uyarısıyla orta noktayı gösterdi.

Farkı azaltmak için baskıyı arttıran Yeni Malatyaspor, kalesinde ciddi pozisyonlar da verdi. Maçın son dakikasında Adem Büyük’ün attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi. Krizden çıkmak için umut olarak gördüğü maçtan mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası’na veda ederken, Bandırmaspor Son 16 Turu’na kalmayı başardı.