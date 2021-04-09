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Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik coronaya yenildi

Malatya’nın tanınan iş insanlarından olan ve Yeni Malatyaspor’da başkan adalığını açıklayan Şevket Salik yakalandığı corona virüsüne (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Güncellenme: 11:41, 09/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Yeni Malatyaspor başkan adayı Şevket Salik coronaya yenildi

Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayarak kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki iş insanı Şevket Salik, bir süre önce corona virüse yakalandı.

Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:39,