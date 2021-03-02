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Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın | Süper Lig 28. Hafta

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Malatya deplasmanında 3 puan alıp hafta sonu oynayacağı Gaziantep FK maçını rahatça beklemeyi hedefliyor...

Güncellenme: 18:38, 02/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın | Süper Lig 28. Hafta

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçı başlama saati 19.00…

Ezeli rakipleriyle şampiyonluk yarışı veren son 3 maçını kazanıp, son 4 maçında ise yenilmeyen Beşiktaş, 54 puanla 2. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor da 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Acquah, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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Yayınlanma Tarihi:18:07,