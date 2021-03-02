Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın | Süper Lig 28. Hafta

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçı başlama saati 19.00…
Ezeli rakipleriyle şampiyonluk yarışı veren son 3 maçını kazanıp, son 4 maçında ise yenilmeyen Beşiktaş, 54 puanla 2. sırada yer alırken, Yeni Malatyaspor da 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Acquah, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar