Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı

Süper Lig'in 27. haftasını 17 puanla son sırada kapatan ve 16. sıradaki Giresunspor'un 12 puan gerisinde bulunan Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı. Malatyaspor, Arslan ile birlikte bu sezon takımın başındaki 6. farklı isimle sahaya çıkacak.

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Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzaların atılmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor’da bu sezon 6. farklı isim takımın başında sahaya çıkacak.