Yeni Malatyaspor dibe demir attı! Kasımpaşa’ya 3 dakikada boyun eğdi

Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'ya üç dakika arayla yediği gollerle mağlup oldu.

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Süper Lig’in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmayı 2-0 kazanan Kasımpaşa, rahat bir nefes alırken, Yeni Malatyaspor’un ligde kalma umutlarını da azalttı.

Kasımpaşa’nın gollerini Jackson Muleka ve Ahmet Engin’den geldi.

Ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Kasımpaşa puanını 38 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

İki takımın da gol üretemediği ilk yarı 0-0 berabere sona erdi. Kasımpaşa, 71. dakikada Jackson Muleka’nın golüyle öne geçti. Bu golden üç dakika sonra 74. dakikada Ahmet Engin farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğü ile sona erdi.