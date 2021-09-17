Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında müthiş geri dönüş! 7 gol, 1 kırmızı kart

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, iki kez iki farklı geriye düşmesine rağmen rakibini mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana, 6 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Gollü geçen karşılaşmayı iki kez iki farklı geriye düşen konuk ekip Fatih Karagümrük 4-3 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeni Malatyaspor, Nshimirimana’nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Maça iyi başlayan Yeni Malatyaspor, 18. dakikada Tetteh ve 24. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Bertolacci ile farkı bire indirdi. Yeni Malatyaspor’un 40. dakikada Chouiar’ın golüyle skoru 3-1’e getirdi. Pesic’in 44. dakikada attığı golle ilk yarı 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Nshimirimana, 55 ve 61. dakikalarda üst üste gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fatih Karagümrük, eksik kalan rakibi karşısında 76. dakikada Pesic ile beraberliği yakaladı. 88. dakikada bir kez daha sahne alan Bertolacci, attığı golle takımına üç puanı kazandırdı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük puanını 10’a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları