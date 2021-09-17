Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında müthiş geri dönüş! 7 gol, 1 kırmızı kart
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, iki kez iki farklı geriye düşmesine rağmen rakibini mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatyaspor'da Nshimirimana, 6 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Gollü geçen karşılaşmayı iki kez iki farklı geriye düşen konuk ekip Fatih Karagümrük 4-3 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeni Malatyaspor, Nshimirimana’nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Maça iyi başlayan Yeni Malatyaspor, 18. dakikada Tetteh ve 24. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Bertolacci ile farkı bire indirdi. Yeni Malatyaspor’un 40. dakikada Chouiar’ın golüyle skoru 3-1’e getirdi. Pesic’in 44. dakikada attığı golle ilk yarı 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Nshimirimana, 55 ve 61. dakikalarda üst üste gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fatih Karagümrük, eksik kalan rakibi karşısında 76. dakikada Pesic ile beraberliği yakaladı. 88. dakikada bir kez daha sahne alan Bertolacci, attığı golle takımına üç puanı kazandırdı.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük puanını 10’a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 9′ Ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci’niin vuruşunda top dışarı gitti.
- 10′ Karagümrük’te Karamoh kaleci Abdulsamet ile karşı karşıya kalacakken, Sadık araya girdi ve top kornere gönderdi.
- GOL! 18′ Ev sahibi takımda Haddadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tetteh yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0
- GOL! 24′ Yeni Malatyaspor'da Mounir, araya attığı topu iyi takip eden Mustafa, sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
- 27′ Chouiar ceza sahasına girer girmez plase vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Viviano kurtardı.
- GOL! 30′ Karagümrük'de gelişen atakta Efe'nin pasında topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 2-1
- GOL! 40′ Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında orta sahada topla buluşan Mounir, rakiplerini çalımlayarak kaleci ile buluştu ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi. 3-1
- GOL! 44′ Aradaki farkı kapatmak için bastıran konuk ekipte Balkovec'in asistiyle topla buluşan Pesic topu filelere göndererek farkı yine bire indirdi. 3-2
- 53′ Ev sahibi takımda Mustafa'nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.
- 59′ Karagümrük'de Ergun'un pasında topla buluşan Ahmed'in şutu defansa çarparak auta çıktı.
- KIRMIZI KART! 60′ Orta alanda faul verilen karara tepki gösteren Nshimirimana’ya hakem sarı kart vererek, ikinci sarı kartla oyundan ihraç etti.
- 71′ Tetteh, ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Adem’e pasını gönderdi. Hakem Adem’in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Harem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Hüseyin Göçek, bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
- GOL! 76′ Maçta dengeyi yakalamak için tempo arttıran konuk ekip Karagümrük'de Frei'nin ara pasıyla birlikte Pesic'in şutunda top ağlara gitti ve maçta skor eşitlendi. 3-3
- 81′ Yeni Malatya’da Osman Haqi kaptığı topla hızlıca rakip kale sahasına girdi ancak top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.
- GOL! 87′ Fatih Karagümrük'te Caner'in taç atışı sonrası kaptığı topu kale içine ortalaması ile yükselen Bertolacci'nin kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 3-4
- 90′ Karagümrük'te topla birlikte ceza sahasına giren Pesic'in şutunda kaleci Abdulsamed topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Emre Mor, topu auta attı.