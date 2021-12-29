Yeni Malatyaspor fena karıştı

Süper Lig’in ilk yarısını en sonra bitirerek kötü bir sezon yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim önümüzdeki Mayıs ayına kadar seçim olmayacağını duyururken bugün olağan üstü toplanan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan ise yönetime kongre tavsiyesi geldi.

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Yeni Malatyaspor'da yaşanan kötü gidişatın ardından yönetimin istifaya çağrılması ile başlayan eleştirilere yazılı bir açıklama ile cevap veren Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, gelinen sürecin tüm camiayı derinden üzdüğünün bilincinde olduklarını söyledi. Yeni Malatyaspor'un puan tablosunda bulunduğu yeri haketmediğinin farkında olduklarını belirten Çelikel, “Her sıkıntılı süreçte olduğu gibi yine bir kaos ortamı oluşması için mücadele veren, hatta ve hatta kötü sonuçlar almamız için dua eden kişilerin olduğunu görmekten, büyük üzüntü duymaktayız. Bu oluşabilecek kaos ortamının; takımımıza ve futbol şehrimize ciddi anlamda zarar vereceğini bilmelerine rağmen, ısrarla buna devam etmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

Kulüp olarak genel kurullarının 2020 yılının Mayıs ayında olduğunu ancak 5 ay olmasına rağmen başkan adaylarının çıktığını belirten Çelikel, “Sanki yarın yapılacak bir kongre varmış veya bir olağanüstü kongre kararı alınmış gibi başkan adaylıklarının açıklanması, şehrimizin büyükleri ile yaptıkları görüşmelerde ‘Başkan olması halinde Kulübe ciddi meblağlar ödeyeceği' yönünde bilgiler verip, bizim ise Kulüp menfaati için bu kişilerle görüşüp başkan adaylıklarının ve Kulübe yapacakları nakdi yardım konusunda ciddiyetlerini sorguladığımızda böyle bir meblağın olmadığını görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Yeni Malatyaspor Kulübünün Mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını da açık ve net bir şekilde belirtmek istediklerini kaydeden Çelikel, “Kulübümüzün devre arası transfer dönemi ve mevcut futbolcularımızın doğan hakedişlerini ödeme noktasında ihtiyacımız olan finans kaynağı, yönetim kurulumuzun yoğun gayretleri neticesinde sonuç vermeye başladığını önemle belirtmek isteriz. Çok zorlu bir lig maratonu bizi beklemektedir. Yeni Malatyaspor olarak bugünlere kolay gelinmediğinin farkındayız. Bu zorlu mücadelenin altından sadece ve sadece birlikte omuz omuza kalkacağımızın bilinmesini istiyoruz. Malatya'mızın değerli siyasileri, güzide basını ve cefakar büyük Yeni Malatyaspor taraftarı; gelin küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp hep birlikte Malatya Futbolunun geleceği için takımımızın yanında olalım” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında taraftarlara da seslenen Çelikel, “Yönetim Kurulumuzun öncelikli tek gündemi transferdir. Devre arası transfer döneminde ihtiyacımız olan mevkiilere yapılacak transferlerle Kamuoyundan da kabul görmüş isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağımızı ve şehrimize gelip takımımızla birlikte idmanlara başlayacağını buradan duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

DİVAN KURULU’NDAN KONGRE TAVSİYESİ

Süper Lig'in ilk yarısını en sonra bitirerek kötü bir sezon yaşayan Yeni Malatyaspor’da bugün olağanüstü toplanan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’ndan ise yönetime kongre tavsiyesi geldi.

Akşam üzeri gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor’un son iki yıl ve bu sezonun ilk yarı bitimindeki bulunduğu pozisyon itibariyle tüm Malatyalıları derin üzüntü ve endişeye sevk ettiği belirtilerek, “Yeni Malatyaspor Divan Kurulu olarak, son haftalarda art arda yaptığımız olağanüstü toplantılarda Kulübümüzün içinde bulunduğu sportif, mali ve yönetimsel sorunlar tartışılmış, çözüm üretilmeye çalışılmış ve bu düşüncelerimiz Kulüp Başkanımız Sayın Adil Gevrek ile de paylaşılmıştır” denildi.

Gelinen noktada kulübün transfer döneminde önemli bir finansal kaynak sorunu yaşadığı ve bu güne kadar da mesafe alınamadığının görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda, yaşanan tüm sorunların yerleşik ve kalıcı hale gelerek sıradanlaştığı ve tekrarlandığını üzülerek tespit etmiş bulunuyoruz.

Bu sorunların aşılması anlamında, yerel unsurlarla sağlıklı bir temelde iletişim kurulamadığı, futbol kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediği ve yönetim yapısından kaynaklı şehirle bütünleşmenin sağlanamadığı gözlenmiştir. Bütün bu özet tespitlerimizin sonucunda; başta Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun Kulübümüz ve Şehrimiz lehine dönüşümü için, olağanüstü kongre dahil her türlü fedakarlığı göstermeye davet ediyoruz.

Bu kritik süreçte yerel yöneticilerimizi, siyasi temsilcilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı da karar alma süreçlerinde katkı sağlayıcı, birleştirici ve bütünleştirici sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Kulüp tüzüğümüz uyarınca aldığımız tavsiye kararlarımız kamuoyuna saygı ile duyurulur”

ADİL GEVREK’E HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Öte yandan Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile toplamda 57 bin 500 TL'lik para cezası verildi.

Aynı müsabakada ayrıca Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı 100 bin TL ile kulübün mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 64 bin 000 TL para cezası verildi.

PDFK tarafından açıklanan diğer kararlarda da aynı maçta rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyaspor Kulübü Yardımcı Antrenörü Murat Uçkun’a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezası verildi. Yine kulüp görevlisi Berkay Altınkaşık’a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken takımın futbolcusu Sadık Çiftpınar’a da müsabaka sonrası açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verilmesine hükmedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünün anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası veren PDFK, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de İhtar Cezası verdi. Kararda ayrıca kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki ev sahibi takımın maçında Batı Alt Tribün C, D, Doğu Üst Tribün A, B, G blokta yer alan seyircilerin de elektronik biletlerinin bloke edilmesi kararlaştırıldı.

PDFK, aynı maçla ilgili son kararında ise Kayserispor Kulübü görevlisi Yunus Akbulut’un rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle de 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.