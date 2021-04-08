CANLI | Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 33. haftasının kapanış maçında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Haftanın kapanış maçı öncesinde ev sahibi takım 32 puanla 18. sırada, konuk takım ise 62 puanla 2. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can, Valencia, Osayi Samuel, Samatta

DIŞ SAHADA 12. GALİBİYETİNİ ARIYOR

Fenerbahçe, 11 galibiyetle bu sezon en fazla dış saha maçı kazanırken, en son 2010-2011 sezonunda 12 deplasman galibiyeti almıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig’de ilk golü attığı 10 deplasman maçını kazanırken, Yeni Malatyaspor sahasında açılış golünü yediği 10 karşılaşmadan 10 puan topladı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında bulunan Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

MALATYA’DA 6 FUTBOLCU CORONA

Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan corona virüs vakalarında pozitif olanlar negatife dönüp antrenmanlarda yer alırken, Yeni Malatyaspor’da pozitif vaka sayısı 8’e yükseldi. Bunların 6’sı futbolcu, 2’si ise teknik ekipte yer alıyor…