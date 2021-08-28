Yeni Malatyaspor Gaziantep’i iki golle devirdi
Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Yeni Malatyaspor’un gollerini Adem Büyük ve Tetteh kaydetti.
Ligde puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.
Karşılaşmanın önemli anları
- 14′ Sagal sağ kanattan ortasında Figueiredo'nun tehlikeli kafa vuruşu auta çıktı.
- 23′ Sagal'ın kullandığı kornerde Djolobodjı'nın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.
- 33′ Aabid'in ceza sahası içerisinden vurduğu sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.
- GOL! 45′ Aabid'in pasında topla buluşan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
- 53′ Gaziantep FK'da Jefferson'un ceza sahası duşundan yaptığı tehlikeli vuruş kale direğinin üstünden auta çıktı.
- 54′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
- 57′ Yeni MAlatyaspor'un hızlı gelişen atağında Tetteh'in şutu yan ağlarda kaldı.
- GOL! 68′ Yeni Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında Adem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0