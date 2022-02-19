Yeni Malatyaspor hasreti Antalyaspor karşısında da dindiremedi, dibe demir attı
Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'a yenilerek ligdeki kötü gidişini sürdürdü. Antalyaspor ise ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen, 2-1’lik sonuçla Antalyaspor oldu.
Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 15 maça çıkarken, Antalyaspor üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor, 7. dakikada Luiz Adriano’nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fernando’nun 59. dakikadaki golü farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor’un 88. dakikada Buğra Çağıran ile kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi.
Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 31’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 7′ Ev sahibi takımın ceza sahasında Mehdi Zeffane'nin Sadık'a attığı pasta araya giren Adriano, sağ ayak içi ile topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti. 0-1
- 10′ Maçta beraberlik için bastıran ev sahibi takımda ceza sahasının dışında topla buluşan Donsah, uzaktan kaleyi denedi ancak top auta çıktı.
- 14′ Yeni Malatyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Kenan'ın atağı etkili olamadı.
- 22′ Ani gelişen Yeni Malatyaspor'un atağında Zeffane'nin kale önüne yaptığı ortada Haddadi'nin sol ayağıyla dokunduğu top üstten auta çıktı.
- 27′ Yeni Malatyaspor'da gelişen atakta savunmanın rakip savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Dicko, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş nedeni ancak top auta çıktı.
- 35′ Konuk ekipte Fernando'nun rakip kaleci Ertaç'ın öne çıktığını görmesi üzerine çektiği uzun şutta, Ertaç son anda topa dokunca top direkten dönerek kornere çıktı.
- 40′ Antalyaspor'un atağında ceza sahasında topla buluşan Ndao'nun çektiği ser şutu kaleci Ercaç ayakları ile son anda müdahale ederek gole engel oldu.
- 52′ Yeni Malatyaspor'da Azubuike'nin sol kanata gönderdiği topla buluşan Haddadi'nin sol ayağıyla kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.
- 54′ Antalyaspor'da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dicko'nun ceza sahasına yolladığı derinlemesine pasta topla buluşan Karim Hafez'in sert şutunda kaleci Boffin gole engel oldu.
- GOL! 59′ Adriano'nun geri pasında ceza sahasının hemen dışında topu alan Fernando'nun sağ ayak için ile vuruşunda top kalenin üst direğine çarparak içeri girdi. 0-2
- 73′ Yeni Malatyaspor'da Hafez'in ceza alanının hemen dışında düşürülmesi ile hakem serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Boffin son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.
- GOL! 88′ Rahman Buğra, ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleye çektiği sert şutta top sol üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-2