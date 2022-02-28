Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Aziz Yalçınkaya istifa etti

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde ikinci Başkanlık görevini yürüten Aziz Yalçınkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da yaklaşık yedi yıldır İkinci Başkanlık görevini yürüten Aziz Yalçınkaya, istifa etti.

Aziz Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 yıldır büyük bir tutkuyla yaptığım Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanlığı görevimden sağlık durumumun elvermemesi nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım. Her zaman birlikte yol yürümekten onur duyduğum Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bundaki sonraki süreçte başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.