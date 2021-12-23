Yeni Malatyaspor, Kayserispor’a duraklamalarda yakalandı!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor ile 90+1'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadele konuk takımın 90+1’de bulduğu golle 2-2 sona erdi. Yeni Malatyspor’un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Yaklaşık 2 aydır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, alt sıralardaki puan kayıplarının olduğu haftada 3 puana çok yaklaştı ancak Mustafa Pektemek planları bozdu!

MALATYA 11 DAKİKADA 2 GOL BULDU

25. dakikada Mounir Ndong’un çok iyi ara pasında sol çaprazdan ceza sahasında girer girmez sert şutuyla kaleci Lung’u çaresiz bıraktı ve uzak köşeye gönderdiği topla takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada ilk golün sahibi Mounir, sol kanatta Hosseini’den çaldığı top sonrasında hızlıca rakip kaleye indi. Boştaki Adem pası alıp ceza sahasına girer girmez şutunu çekip skoru 2-0 yaptı.

OYUNA GİRENLER MAÇI DÖNDÜRDÜ!

Hikmet Karaman’ın ikinci yarının başında oyuna aldığı Mustafa Pektemek ile Gavranovic, Kayserispor’a 1 puanı getirdi. 56. dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Gavranovic üst direğe çarpıp çizgiyi geçen topla skoru 2-1’e getirdi.

90+1’de ise Mustafa Pektemek sahneye çıktı. Thiam’ın sol kanatta yerden pasında tecrübeli forvet ilk önce topu durdurdu ve arkasını dönüp yaptığı vuruşta maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 15 puana yükselirken, Kayserispor da 21 puanla 15. sırada kaldı.

Ligin 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Pazartesi günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek.