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Yeni Malatyaspor ligin son maçı öncesi barbekü yaptı

Yeni Malatyaspor’da futbolcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi Nurettin Soykan tesislerinde gerçekleştirilen barbekü partisinde bir araya geldi.

Güncellenme: 22:40, 13/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Yeni Malatyaspor ligin son maçı öncesi barbekü yaptı

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Hatayspor'la berabere kalan Yeni Malatyaspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Ligin 42. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp yönetimi Nurettin Soykan Tesislerinde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcuların, Teknik Direktör İrfan Buz'un ve Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in neşeli olduğu görüldü. (İHA)

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