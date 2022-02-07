Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Malatyaspor, Rumen antrenöre 160 bin Euro tazminat ödeyecek.
Spor Toto Süper Lig’in son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Malatya ekibi hafta sonu Karagümrük’e mağlup olurken 23 maç sonunda 16 puanla ligin dibinde yer alıyor.
Bu ayrılıkla birlikte 24. haftası geride kalan Süper Lig’de görevinden ayrılan 19. teknik direktör Sumudica oldu.
YENİ MALATYASPOR AÇIKLAMASI
“Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz.”