Yeni Malatyaspor taraftarından tepki

Geçen sezon da ilk 6 haftada 8 puan toplayan Yeni Malatyaspor, bu yıl geçen yılki performansın da altında seyrederek taraftarların tepkisine neden oldu.

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Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor'da geride kalan 6 haftada istenen başarının gösterilememesi Malatya spor camiasını endişelendiriyor.

2019-2020 sezonunda küme düşen ancak pandemi nedeniyle ligde kalan sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon da ligi 15. sırada bitirerek taraftarına heyecanlı bir süreç yaşatmıştı. 2021-2022 sezonuna 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Doğu temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini, ligin ikinci haftasında da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 yenerek ikinci galibiyetini almıştı. 2 maç üst üste sahadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, milli aranın ardından konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Bir sonraki hafta evinde Fatih Karagümrük karşısında da 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı 4-3 kaybederek hayal kırıklığına yol açan Yeni Malatyaspor, 4 gün sonra yine kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı DG Sivasspor karşısında da 1-0 yenilerek kötü gidişatına devam etti.

TRİBÜNLERDEN PROTESTO

Son 3 haftadır galibiyete hasret kalan sarı-siyahlıların kötü oyunu taraftarı da endişelendiriyor. 2 sezondur küme düşmemeye oynayan takımın bu yıl da aynı gidişatta olduğunu ifade eden taraftarlar, Sivasspor mağlubiyeti sonrası tribünlerde Adil Gevrek ve yönetime tepki gösterdi. 2 sezondur küme düşme korkusuyla maçları takip ettiklerini belirten taraftarlar, bu yıl da aynı senaryoya doğru gidildiğini ve çok geç kalmadan önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.

Spor yorumcusu Aziz Yiğit, ligde oynanan 6 maçta alınan 4 mağlubiyette Kulüp Başkanı Adil Gevrek'i ve teknik ekibi sorumlu tutarak, “Yeni Malatyaspor'un ikinci ligden, birinci lige, oradan da Süper Lig'e çıktığı süreç önemli. Takımın yükselişinde hem başkanın hem de yönetimin gösterdiği performans ve profil gerçekten takdir edilecek bir durumdu. Ama Süper Lig'e çıktıktan sonra her ne hikmetse sportif anlamda değil, tamamen ticari anlamda bu işi götürmeye çalıştılar. Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte Süper Lig'e çıkmış. Sivasspor hiçbir futbolcu satmadan UEFA'ya oynadı geçen sezonlar. Biz oyuncu satışıyla 125 milyon TL'lik gelir elde etmemize rağmen hala 100 milyon TL borcumuz var. Bu gelecekteki tehlikenin göstergesi. Bakıldığında geçen yıl Rize'yi deplasmanda yenmesek küme düşmüştük. Bir yıl önce küme düşmüştük, pandemiden dolayı ligde kaldık. Bugün bakıldığında 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 galibiyetimiz var. Kadro mühendisliği konusunda başta başkanın dolayısıyla teknik adamın da suçu var” dedi.