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Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu corona

Yeni Malatyaspor’da yapılan corona virüs testinde 4 futbolcuda Covid-19 virüsüne rastlanıldığı açıklandı.

Güncellenme: 17:14, 01/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu corona

Süper Lig takımlarından Yeni Malatayspor'da yapılan rutin corona virüs testlerinde 4 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tüm futbolcularımı, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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