Yeni Malatyaspor’da flaş Adem Büyük kararı!

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün "Futbol Sorumlusu" olarak görev yapacağını ve futbolculuğa da devam edeceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da forma giyen tecrübeli golcü Adem Büyük’ün kulübün yeni futbol sorumlusu olarak görev yapacağı açıklandı. Kariyerinde daha önce Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun aynı zamanda futbolculuğa da devam edeceği ifade edildi.

Türkiye’nin çeşitli kulüplerinde toplam 387 maça çıkan Adem Büyük, 119 gol ve 43 asistlik performans ortaya koydu. Futbol kariyerinin son dönemlerine giren golcü futbolcu yöneticilik anlamında Yeni Malatyaspor’daki yeni göreviyle ilk adımını atmış oldu.

İşte Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan o açıklama:

”Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi kaynağı Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır.

Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.”