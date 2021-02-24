Yeni Malatyaspor’da gündem Alex de Souza! ‘Şartlarımızı kabul ederse…’

Fenerbahçe ve Türk futbolu için efsane isimler arasında gösterilen Alex de Souza için flaş bir açıklama geldi… Ülkesinde antrenörlük eğitimi alan ve kendisini hazır hissedene kadar bir takımın başına geçmeyi düşünmeyen Alex için Türkiye’ye dönüş ihtimali doğdu. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek Alex de Souza’ya teklif götüreceklerini açıkladı.

‘ALEX ADAYLARIMIZ ARASINDA YER ALIYOR’

NTV'ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyerek, “Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz” dedi.

Yeni Malatyaspor’da resmen açıklanan Alex ismi sosyal medyada heyecan yarattı. Alex’i tekrar Türkiye’de görmek isteyen futbolseverler yapılan sürpriz açıklamanın ardından Alex için binlerce mesaj paylaştı.

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2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015'te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Brezilya'nın Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.