Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz dönemi bitti
Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takımlara Yeni Malatyaspor da eklendi! Kötü sonuçları sonrasında İrfan Buz ile yollar ayrıldı.
Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı da kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz ile Hatayspor karşılaşmasının ardından karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Maçtan sonra hem kulüp başkanı Adil Gevrek hem de İrfan Buz ayrılık sinyalini vermişti.
Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklama şöyle;
“Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.
Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.”
Ligde teknik direktör ayrılıkları
- Adana Demirspor – Samet Aybaba
- Alanyaspor – Çağdaş Atan
- Başakşehir – Aykut Kocaman
- Göztepe – Ünal Karaman
- Kasımpaşa – Şenol Can
- Kayserispor – Yalçın Koşukavak
- Rizespor – Bülent Uygun
- Yeni Malatyaspor – İrfan Buz