Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz dönemi bitti

Süper Lig'de teknik direktör değiştiren takımlara Yeni Malatyaspor da eklendi! Kötü sonuçları sonrasında İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı da kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz ile Hatayspor karşılaşmasının ardından karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Maçtan sonra hem kulüp başkanı Adil Gevrek hem de İrfan Buz ayrılık sinyalini vermişti.

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.

Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Ligde teknik direktör ayrılıkları

Adana Demirspor – Samet Aybaba

Alanyaspor – Çağdaş Atan

Başakşehir – Aykut Kocaman

Göztepe – Ünal Karaman

Kasımpaşa – Şenol Can

Kayserispor – Yalçın Koşukavak

Rizespor – Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor – İrfan Buz