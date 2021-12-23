Yeni Malatyaspor’dan büyük tepki: Haram zıkkım olsun!

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 2-2 biten Yeni Malatyaspor Kayserispor maçının ardından ortalık karıştı. Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar ve Adem Büyük yaptıkları açıklamada çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım 2-0 öne geçmesine rağmen 90+1'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

81. dakikada penaltı bekleyen Yeni Malatyaspor’da hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. Malatyasporlu futbolcular, yaptıkları açıklamalarda hakeme çok sert tepki gösterdi.

8 maçtır galip gelemeyen ve küme düşme hattında yer alan Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın son düdüğünün ardından adeta çıldırdı. Gevrek, tribünden inerek sahaya girdi ve koşarak Hüseyin Göçek'in üzerine doğru koştu.

SADIK ÇİFTPINAR: ALLAH KİMSENİN YANINA BIRAKMAZ

Olaylı maçın ardından Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar, flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli stoper, “Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsun, başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!” dedi.

Tecrübeli savunmacı ayrıca, “Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra “Haklısın, penaltı diyor.” Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz. Bakın başkanımız sahada ne halde. Allah kimsenin yanına bırakmaz. Kim hakkımızı yiyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın, haram zıkkım olsun!” sözlerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: SİZ KİMSİNİZ ABİ! ZORBAY KÜÇÜK BENİ TEHDİT ETTİ

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 2-2 sona eren Kayserispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Adem Büyük şu ifadeleri kullandı;

“Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz. Haklısınız diyerek, işin içinden çıkıyorlar. Kelimelerimi düzgün seçmem gerekiyor. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, “Haklısınız” diyerek çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti! Bir tanesi geliyor burada, “Siz alttan almazsanız ben alttan almam” diyor. Ya siz kimsiniz abi! Biz 2 kelime edince 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım biz şimdi. Bu skorun bahanesi değil. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar! Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni “Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam” diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu. Ben bilmiyorum biz takım olarak ne yapacağız. Biri bana desin ki git şurada ara hakkını. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez! Her maçtan sonra neden hakem konuşuluyor? Futbolcularda mı, hocalarda mı, taraftarlarda mı sorun?”