Yeni Malatyaspor’dan Eyüpspor’a çelme
Lider Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Yeni Malatyaspor, Burak Kavlak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci hafta mücadelesinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Yeni Malatyaspor, evinde ağırladığı lider Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor’a yenilen Eyüpspor, ligde böylece üst üste ikinci yenilgisini alarak 41 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise puanını 16’ya yükseltti.
Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri Ogün ve Cengizhan kaydederken, Eyüpspor’un tek golü Del Valle’den geldi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- GOL! 5′ Ogün’ün ceza sahası dışında gelişine yerden çektiği sert şutunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-0.
- 7′ Ceza sahası dışında Yeni Malatyaspor savunmasının ters vuruşunda Recep’in gelişine çektiği sert şutunda top üstten auta çıktı.
- 14′ Orta alanda Eyüpspor savunmasının hatasını değerlendirerek topu kapan Malle, ceza sahası içerisine girdi, kaleciyi de geçen Malle’nin vuruşunda topu savunma kale çizgisinden uzaklaştırarak, pozisyonun gol olmasını engelledi.
- 17′ Sol kanattan ceza sahası dışına yerden gönderilen topa Halil sert vurdu, onun vuruşunda top sol üst köşeden az farkla auta gitti.
- GOL! 22′ Ceza sahası içerisinde karambole gelişen atakta kale çizgisi önünde Del Valle’nin dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.
- 40′ Buğra orta alandan ceza sahası dışına kadar taşıdığı topa sert vurdu, onun vuruşunda top auta çıktı.
- GOL! 45+3′ Ceza sahası sağ çaprazında Cengizhan’ın kullandığı serbest vuruşta top yan diğere çarparak ağlara gitti: 2-1.
- 48′ Ogün’ün ceza sahası dışından çektiği yerden sert şutunda topu kaleci Harun kurtardı.
- KIRMIZI KART! 61′ Ceza sahası dışında rakibine yaptığı müdahale sonrası Yeni Malatyaspor’da Burak Kavlak ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
- 85′ Ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Mustafa’nın vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Güz
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Arda, Donsah, Burak, Erşan (Dk. 82 Taha), Ogün, Buğra (Dk. 77 Mehmet Güneş), Doğukan (Dk. 77 Jospin), Cengizhan (Dk. 65 Hüseyin), Malle, Yakup (Dk. 65 Yiğit)
EYÜPSPOR: Harun, Mehmet Murat, Uğur, Alpaslan, Ömer, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Olivıer), Recep, Halil, Sinan (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Del Valle (Dk. 76 Melih), İbrahim Yılmaz (Dk. 65 Ezeh)
GOL: Dk. 5 Ogün, Dk. 45+3 Cengizhan (Yeni Malatyaspor) Dk. 22 Del Valle (Eyüpspor)
SARI KART: Malle, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor) Ömer, Mehmet Murat (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Burak (Yeni Malatyaspor)