Yeni Malatyasporlu futbolculardan maç başında protesto

Yeni Malatyaspor futbolcuları, Antalyaspor maçındaki santranın ardından ilk 20 saniye boyunca hareketsiz bekledi. Bu esnada yedek kulübesi de kol kola girerek takıma destek verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaşan Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç başında protestoda bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan’ın başlama vuruşu için çaldığı düdükten sonra ev sahibi ekibin futbolcuları maaşlarını alamadıkları için 20 saniye boyunca hareketsiz kaldı. Yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet de taç çizgisine gelip kol kola birlikte oldu.

Bu protestoya Antalyasporlu futbolcular da katılarak oyuna başlamadı.

KULÜP TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ

Süper Lig’de en uzun galibiyet hasretine sahip olan Yeni Malatyaspor, 14 maçtır kazanamıyor. Ayrıca bu kulüp rekoru olarak da tarihe geçti.

16 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, sezona İrfan Buz ile başlayıp ardından Sumudica’yı takımın başına getirmişti. Rumen teknik adamla Göztepe yenilgisi sonrasında yollar ayrılmıştı.