Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından boşalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu’nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

“Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.”

PAZAR GÜNÜ İSTİFA ETMİŞTİ

Merkez Hakem Kurulu Başkan Ferhat Gündoğdu, 17 Nisan Pazar günü TFF’ye istifasını sunmuştu.

TFF’den konu ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.

Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

FERHAT GÜNDOĞDU NE YAPMIŞTI?

Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'ya Ferhat Gündoğdu maç vermeme kararı aldı. Tahkim Kurulu bu kararı bozmuş ama hakemlere maç verilmemeye devam edilmişti.

Ferhat Gündoğdu daha sonra “TFF Başkanı Nihat Özdemir ya da herhangi bir kulübünün bu kararda payı yok. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” açıklamasını yapmıştı.