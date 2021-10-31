Yeni MHK’de görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.
Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
- Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
- Başkan Vekili: Ahmet Şahin
- PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
- EPAK: Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi
- BAL Sorumlusu: Nihat Mızrak
- Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
- Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
- Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak
- 1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin
- 2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım
- 3. Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
- 4. Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin
- 5. Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
- 6. Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
- 7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
- 8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak