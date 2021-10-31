Yeni MHK’de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

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Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu: