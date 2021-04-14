Yerli ve yeni Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin hem ekonomik hem de yabancı sınırlaması nedeniyle yerli oyunculara ağırlık vermesinin meyveleri toplanmaya başlandı. Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçında yeni bir düzenlemeye gidildiğinin mesajını Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu verdi. Genç teknik adam, ilk 11'de 7 Türk isme şans verdi. Mert Hakan şık bir gole imza atarken ikinci yarı oyuna giren Sinan Gümüş de skor tabelasını değiştirmeyi başardı. Oynanan futbol da umut veriyor…

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, 3 maçta daha fazla topa sahip olan ve daha fazla pas yapan takım oldu. Kanarya, Denizlispor maçında yüzde 64.9 topa sahip olma ve yüzde 81 isabetli pas yüzdesiyle oynadı, 20 şut gönderdi. Fenerbahçe, Malatya'da yüzde 73.7 topa sahip olurken, yüzde 89 isabetli pas yüzdesiyle oynadı, kaleye 14 şut çekti. Gaziantep maçında yüzde 63.2 topa sahip olurken, yüzde 85 isabetli pas yüzdesiyle oynadı, 17 şut attı.

HEDEF BİTİRİCİ OLMAK

Fenerbahçe’de son maçlardaki bitiricilik sorunu taraftarlara saç-baş yoldurtuyor. 3. bölgeye topu rahat bir şekilde getiren Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin son vuruşlarda, isabetli orta ve son paslardaki isabetsizliği, takımın hücum anlamında üretkenliğini azaltıyor. Sarı-lacivertliler, son 3 maçta 18 gol pozisyonuna girdi, bunların adece 5'ini değerlendirebildi. Denizlispor maçında 3 gol pozisyonuna giren Kanarya 1 gol atarken, Malatya'da 8 gol pozisyonuna girdi, ancak 1 gol atabildi. Fener, Son oynanan Gaziantep FK maçında 2'si boş kaleye gol kaçırdı, toplamda 7 gol pozisyonuna girdi, bu pozisyonlardan 3'ünü değerlendirebildi. Teknik heyet, kısa sürede bu problemi çözmek için bir takım özel çalışmalara başladı.