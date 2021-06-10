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Yeşil saha boks ringine döndü! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

BAL'ın ilk haftasında Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan maç sonunda saha karıştı. Futbolun unutulduğu yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Güncellenme: 10:01, 10/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Yeşil saha boks ringine döndü! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

BAL'ın ilk maçında Karasuspor ile Hendekspor Karasu Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor'u 3-2 mağlup etti. Hendekspor'un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı.

Maçın ardından Hendekspor'u bir oyuncunun Karasuspor'un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı.

Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor Antrenörü Talip Toprak'ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı. Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

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Yayınlanma Tarihi:09:13,