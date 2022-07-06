Yıldırım Demirören Tesisleri’nin ismi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirildi

Nazilli Belediyespor’un kullandığı Yıldırım Demirören Tesisleri’nin adı Belediye Meclisi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri olarak değiştirildi. Karar oy birliği ile alındı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın'ın Nazilli ilçesi Belediye Meclisi, aldığı kararla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde yaptığı katkı nedeniyle spor tesislerine ismi verilen Yıldırım Demirören'in isminin kaldırılmasına karar verdi. Millet İttifakı meclis üyelerinin verdiği önergeyle, Demirören ailesi ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberler gerekçe gösterilerek ismin kaldırılmasını önerdi. Önerge komisyona sevk edildi. Komisyonda alınan karar mecliste oylandı. Tesisin adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri olması Millet ve Cumhur ittifaklarının oy birliği ile kabul edildi.

SPOR TOTO'DAN YARDIM ALINARAK YAPILMIŞTI

Nazilli Belediyespor'un kullandığı tesisler 2017 yılında Spor Toto'dan 3 milyon lira yardım alınarak yapıldı. Toplam 4 kattan oluşan, 18 bin metrekarelik çim alana sahip tesiste, futbolculara çalışma ve kamp ortamı sunuluyor. Tesiste Fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu da bulunuyor.