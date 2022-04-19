Yılın transferinde gece yarısı sesi! ‘Haaland rekor bedelle City ile anlaştı…’

Yaz transfer sezonu başlamadan ayak sesleri geldi... Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın önümüzdeki sezon için Manchester City ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. İngiliz basını gece yarısı son dakika olarak servis ettiği haberde imzaların atıldığını öne sürdü ve Norveçli golcünün, City'de alacağı rekor haftalık maaşını açıkladı.

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen golcü yıldız Erling Haaland’ın rekor maaş karşılığında Premier Lig devi Manchester City ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İngiliz ve Alman basınının gece yarısı olarak servis ettiği haberlere göre; Manchester City, Norveçli oyuncu ile anlaşmaya vardı. İlk olarak Sky Sport’un Almanya hesapları Manchester City’nin Norveçli yıldız için sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 75 milyon Euro’yu ödeme kararı aldığını duyurdu.

HAFTALIK 600 BİN EURO

Daha sonra Daily Mail’de bu haberi doğruladı ve Norveçli golcünün menajeriyle anlaşıldığı, imzaların atıldığını duyurdu. Daily Mail’de yer alan habere göre; Manchester City, yıldız golcüye haftalık 600 bin Euro ödeyecek. Haaland, bu rakam ile Premier Lig’de en çok kazanan futbolcu olacak.

BABASI MANCHESTER CITY FORMASI GİYMİŞTİ

Yılın en büyük transferlerinden biri için Haaland’ın serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro’nun ödenmesi ve imzaların atılması bekleniyor. Erling Haaland’ın önümüzdeki sezon forma giymesi beklenen Manchester City’de aynı zamanda babası Alf Inge Haaland da forma giymişti. Haaland’ın babası Alf Inge’nin futbol kariyerini, yaptığı sert bir faulle Manchester United kaptanı Roy Keane bitirmişti.