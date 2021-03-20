‘Yılmaz’ Gençlerbirliği… Kasımpaşa’yı yendi nefes aldı

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Haftaya son sırada giren Gençlerbirliği’ni galibiyete taşıyan isim Sefa Yılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi yenen Gençlerbirliği, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde kalma umutlarını taze tuttu. Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Maça ikinci yarıda Murat Yıldırım’ın yerine oyuna dahil olan Sefa Yılmaz, 60. dakikada gol perdesini açan isim oldu. Kasımpaşa, 66. dakikada Yusuf Erdoğan ile beraberliği yakaladı. 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği’ni yeniden öne geçirdi.

Mücadelenin 84. dakikasında Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Hajradinovic geçti. Boşnak futbolcunun vuruşunu Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Hajradinovic’in vuruşu bu kez de üst direğe takıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 27’ye yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları