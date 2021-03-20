‘Yılmaz’ Gençlerbirliği… Kasımpaşa’yı yendi nefes aldı

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Haftaya son sırada giren Gençlerbirliği’ni galibiyete taşıyan isim Sefa Yılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi yenen Gençlerbirliği, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde kalma umutlarını taze tuttu. Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Maça ikinci yarıda Murat Yıldırım’ın yerine oyuna dahil olan Sefa Yılmaz, 60. dakikada gol perdesini açan isim oldu. Kasımpaşa, 66. dakikada Yusuf Erdoğan ile beraberliği yakaladı. 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği’ni yeniden öne geçirdi.
Mücadelenin 84. dakikasında Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Hajradinovic geçti. Boşnak futbolcunun vuruşunu Gençlerbirliği kalecisi Kristoffer Nordfeldt kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Hajradinovic’in vuruşu bu kez de üst direğe takıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.
Bu galibiyetle Gençlerbirliği puanını 27’ye yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 11′ Hadergjonaj'ın ceza sahası içinde sağdan yaptığı yerden ortaya Yusuf Erdoğan'ın dokunması sonucu top sol direğin dibinden auta çıktı.
- 21′ Kazanılan köşe vuruş sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfeldt topa hakim oldu.
- 24′ Orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.
- 35′ Hadadi'nin ceza sahasının solundan açtığı ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Hajradinovic, kaleci Nordfeldt'i geçemedi.
- 37′ Kontra atakla topu taşıyan Koomson, sağından bindiren Yusuf Erdoğan'a pas çıkardı. Bu oyuncu ceza sahasına içine bekletmeden açtığı ortada topa dokunan Aytaç Kara file bekçisinde kaldı.
- 52′ Hajradinovic rakip kalenin önündeki takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'a pas çıkardı. Bu oyuncu kısa mesafeden plase vuruş yaptı ancak file bekçisinin müdahalesinin ardından top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
- GOL! 60′ orta sahada topu taşıyan Ayite takım arkadaşı Candeias'a pas çıkardı. Bu oyuncu sağ kanattan kale önüne bir orta göndermesinin ardından topla buluşan Sefa Yılmaz düzgün ve sert bir şutla topu ağları havalandırdı. 1-0
- GOL! 66′ Aytaç Kara, sağ kanatta bindiren takım arkadaşı Haddadi'yi gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleci Nordfeldt'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi. 1-1
- GOL! 76′ Candeias sol kanattaki takım arkadaşı Halil İbrahim Pehlivan'ı gördü. Bu oyuncunun kale önüne çıkardığı pasta topa bekletmeden topuğuyla şık bir vuruş yapan Sefa Yılmaz şık bir gol kaydetti. 2-1
- 82′ Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan'a yaptığı müdahaleyi maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
- PENALTI KAÇTI! 84′ beyaz noktada topun başına geçen Hajradinovic, kaleci Nordfeldt'in tuttuğu köşeyi hedefledi. Seken topa tekrar vuruş yapan Hajradinovic, meşin yuvarlağı üst direğe çarptırarak auta gönderdi.