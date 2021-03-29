Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz günlerde, "Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" diyen 68 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

Güncellenme: 12:46, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig’de kalma yarışı veren Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalamasının ardından 5 gün sonra ayrılık yaşamıştı.

27 puanla 19. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, Kartal’ın ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile sezona sonuna kadar anlaşmaya vardı. Erzurumspor bu sezon 5. teknik direktörüyle yoluna devam edecek.

Yılmaz Vural, 19 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye gidip 4 gün sonra da corona virüs nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Yaklaşık 10 gün entübe edilen tecrübeli hoca, 15 Aralık’ta ise taburcu edilmişti.

68 yaşındaki teknik adam son olarak geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor’u çalıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Radyospor’un canlı yayın konuğu olan Vural, “Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” dedi.

İlginizi ÇekebilirErzurumspor'da şoke eden karar! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı...Erzurumspor'da şoke eden karar! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı...
Corona Erzurumspor Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:12:38,