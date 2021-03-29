Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaşmaya vardı

Süper Lig’de kalma yarışı veren Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalamasının ardından 5 gün sonra ayrılık yaşamıştı.

27 puanla 19. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, Kartal’ın ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile sezona sonuna kadar anlaşmaya vardı. Erzurumspor bu sezon 5. teknik direktörüyle yoluna devam edecek.

Yılmaz Vural, 19 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye gidip 4 gün sonra da corona virüs nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Yaklaşık 10 gün entübe edilen tecrübeli hoca, 15 Aralık’ta ise taburcu edilmişti.

68 yaşındaki teknik adam son olarak geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor’u çalıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Radyospor’un canlı yayın konuğu olan Vural, “Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun” dedi.