Yılmaz Vural, Erzurumspor’da neler yaşamış neler!

Süper Lig’e veda eden 4 takımdan biri olan Erzurumspor’da teknik direktör Yılmaz Vural, ligin son haftalarında kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe, Mustafa El Kabir, Brahim Darri, Manuel da Costa ve Ricardo Gomes hakkında birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ”Gomes’i Fenerbahçe maçında dövecektim, Allah sabır verdi. Türkiye’yi bırak, dünyaya rezil olurduk” dedi.

İşte Yılmaz Vural’ın Erzurumspor’un küme düşmesi ve yabancı oyuncular hakkındaki yaptığı çarpıcı açıklamalarından satır başları:

“ERZURUMSPOR VE ANKARAGÜCÜ’NÜ KAYSERİSPOR DÜŞÜRDÜ “

Süper Lig’den düşme sürecini anlatan Vural, şu ifadeleri kullandı; “Erzurumspor’un başına geldiğim zaman Süper Lig’de 27 puanla 19. sıradaydı. Ben takımın başına geldikten sonra bu sıralamada ufak bir değişiklik oldu. Kayserispor aşağı geldi, biz de bir üst sıraya çıktık ama maalesef küme düşme potasından çıkamadık. Benden önceki dönemde takımımızın 30 maçta 6 galibiyeti var, benim dönemimde ise 10 maçta 4 galibiyetimiz vardı fakat bu yeterli olmadı. Kayserispor bir puan fazlasıyla Süper Lig’de kaldı. Kayserispor’un Başakşehir ile berabere kalması, Ankaragücü ve Erzurumspor’u Süper Lig’den düşürdü”

“AATIF, ANTRENMANLARA MÜDAHALE EDİYORDU”

Takımdan ayrılan oyunculara yönelik de açıklama yapan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural; “Oyuncuların yeni teknik direktörlere alışma dönemi var ve ben maalesef dört kardeşimiz Aatif Chahechouhe, El Kabir, Darri ve Da Costa’yı takımdan yollamak zorunda kaldım. Aatif, ki takımın kaptanıydı, ama Aatif ne yapıyordu? Uçak saatini ve oteli beğenmiyordu. Bir gün antrenman yapıyoruz, Aatıf geldi yanıma “Hocam yeter artık, oyun oynayalım’ dedi. ‘Sen kim oluyorsun da antrenmana müdahale ediyorsun” dedim. Sonrasında antrenmanı bıraktı gitti” dedi.

“DA COSTA, YUMURTA SARILARI BİRBİRİNE DEĞSE, AŞÇININ SURATINA FIRLATIYORDU”

Takımda yaşanan huzursuzluğa da değinen Yılmaz Vural, çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti; “Da Costa denilen kardeşimiz, aşçılara İki yumurtanın sarısı birbirine değerse ben yemem diyordu. Mesela tavuk istiyordu, yapılıyor, ‘Ben bu kadar istemem, daha büyük tavuk isterim’ ya da ‘Bunun sosu kötü olmuş, Bu güzel olmamış’ deyip aşçının üzerine fırlatacak kadar ahlaksız biriydi. Bu oyuncu, ısınma yaparken ‘Ay yeter, ısındık’ deyip takımı içeri sokuyordu. Biz Costa’yı kadro dışı bırakmamıştık. Costa bize haber yolladı, ‘Benim ayağım ağrıyor, Denizli maçına gelmeyeceğim’ dedi. Ben sonra yardımcı hocaları Costa’la konuşsunlar diye yolladım. Costa, ‘Siz üç oyuncuyu kadro dışı bıraktınız ve ben de onlardan yanayım. Bavullarınızı toplayıp siz buradan gidin’ diyerek bizi tehdit etti.”

“GÖNÜLLERİ ERZURUMSPOR’DA DEĞİLDİ”

Takımda birçok sıkıntının yaşandığını kaydeden Yılmaz Vural, yaşanan bir başka olayı da şu sözlerle anlattı; “Bana hocalardan bir telefon geldi, El Kabir’in çocuğu düşmüş, bu nedenle İsveç’e gitmek istiyormuş, çocuğun durumunda bir şey yokmuş ama karısı onu görmek istiyormuş, dediler. Denizli maçına gidiyoruz ve berabere kalsak o gün küme düşüyoruz, böyle bir istekte bulunur mu insan? Bu ne demektir, sen gönül olarak, duygu olarak burada değilsin… Darri diş çektirmiş… ‘Denizlispor maçına İstanbul’dan gelebilir miyim?’ diyor. Kardeşim, kim dedi sana dişini çektir diye? Bu çocukların kalbi Erzurum’da değildi.”

“NOVIKOVAS BANA KÜFÜR ETTİ”

Fenerbahçe maçında yaşananlara da değinen Yılmaz Vural, “Fenerbahçe maçında Novikovas’ı maçtan çıkarttım diye soyunma odasında yardımcı antrenörün suratına havlu atmış, sonrasında yardımcı antrenöre ve bana küfretmiş. Şimdi ben bu adamı kadrodan çıkartmayıp ne yapacaktım?” ifadelerini kullandı.

“AĞZINA, BURNUNA VURAYIM DİYE GELDİ İÇİMDEN”

Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçında Erzurumsporlu oyuncu Gomes’le yaşanan diyaloğu ise şu sözlerle ifade etti; “Gomes’e gelecek olursak, ben onu hep oynattım, hem de kritik maçlarda oynattım. Gomes’i oynatmamın gerekçesi de şuydu: Oltan Karakullukçu sonradan oyuna soktuğumda çok fayda sağlıyordu. Fenerbahçe maçında Gomes’i oyuna sokacaktım, girmek istemedi. Ben de Gomes’i seviyorum, efendi çocuk, ‘Gideyim, ikna edeyim’ dedim. Gomes’in omuzuna dokundum, ‘Bana dokunma’ dedi. Affedersin, benim elimde b…k mu var? ‘Bana dokunma’ diyorsun. Allah bana orada sabır verdi, çünkü kafasını tutayım, ağzına, burnuna vurayım diye geldi içimden ama televizyonları ve kameraları gördüm. Orada bırak Türkiye’yi, dünyaya rezil olurduk. Gomes benden birkaç kere özür dilemeye geldi ama onun yüzünü görmek istemedim.”

“HALA ERZURUMSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM”

Tecrübeli teknik adam, Erzurumspor’da kalıp kalmayacağını ilişkin ise şu açıklamayı yaptı; “Erzurumspor’la sözleşmem Mayıs sonunda bitiyor, o yüzden hala Erzurumspor’un teknik direktörüyüm. Ekonomik olarak Erzurumspor’a bir kere ağzımızı açmadık ve biz ekonomik anlamda Erzurumspor’a bir zorluk çıkartmadık. Erzurum Belediye Başkanı, Sayın Mehmet Sekmen Bey’i de aradım, mesaj da attım ama telefonda görüşemedim. Giderken bir ‘Allah’a ısmarladık’ demek isterdim. Sayın Ömer Düzgün başkanıma da ‘Allah’a ısmarladık’ demek isterdim ama nasip olmadı.”