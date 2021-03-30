Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 13.30'da Konyaspor'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, yeni teknik direktörü Yılmaz Vural’ın ilk kez takımın başında çıktığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.

6 YIL SONRA SÜPER LİG’E DÖNDÜ

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası takımın başına getirilen 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü. En son 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile Süper Lig'de boy gösteren Vural o sezonun ardından uzun yıllar Süper Lig'de bir takım yönetememişti.

Vural, BB Erzurumspor'un pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacağı Konyaspor maçıyla birlikte bu hasretini gidermiş olacak.