Yılmaz Vural’dan Balotelli’ye tepki: ‘Bu ne terbiyesizliktir, hayvan gibi tepki…’

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir televizyon programında Adana Demirspor'da yaşanan Mario Balotelli-Samet Aybaba krizine değindi. Vural, "Bu ne terbiyesizliktir. Sen kimsin kardeşim. İyi ki bana denk gelmedi" diyerek İtalyan futbolcuyu hedef aldı.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba ve Mario Balotelli arasında yaşanan krizden sonra tecrübeli çalıştırıcının görevine son verilirken, Teknk Direktör Yılmaz Vural’dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Katıldığı bir televizyon programında Balotelli hakkında sert ifadeler kullanan Vural, Fenerbahçe maçından sonra Samet Aybaba ile telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı.

“Fenerbahçe maçından sonra durumu anlatıyorum, Maç bitiyor. Geliyor Balotelli beyefendi, ağzında puro, telefonla konuşuyor, yanındakiler de duyuyor ne konuştuğunu. İki tane de yanında çok şeker hanım. Maserati marka arabası kapıda. Telefonla konuşmaya bak ‘Alo, Siz Balotelli’yi dışarı çıkardık diye hava mı atıcaksınız millete. Ben buna müsaade etmem, ne konuştum ben sizle. Başınıza iş olurum’ diyor. Herkes de duyuyor bu söylediklerini”

“BU ADAM DÜNYAYA PROBLEM OLMUŞ”

“Bunu duyanlar beni aradı, ben de Samet’i aradım. Samet dedim ‘tedbir al, bu adam sonunu getirecek tedbir al’. ‘Nasıl tedbir alayım, alıp karşıma konuşuyorum olmuyor’ diyor. Bu adam dünyaya problem olmuş. Şimdi ben teknik direktörüm, oyuncumla konuşuyorum ‘Geçmişin tabii ki beni ilgilendirdiği için buradasın. Bundan sonra yaptıklarınla yarına gideceksin. Sen İtalya 2. Ligi’nden geldin. Avrupa çapında oyuncuyken sana burada bir imkan sağlanıyor, gel kendini bul burada diyor. Adana Demirspor için de şans, kendisi için de büyük şans”

“LAFTAN ANLAMIYOR, HAYVAN GİBİ…”

“Bu ne terbiyesizliktir, yok çıkarken bir hareketler bir şeyler. Sen kimsin kardeşim. İyi ki bana denk gelmedi böyle bir oyuncu. Laftan anlamıyor. İnsan gibi davranıyorsun hayvan gibi tepki veriyor, hayvan gibi davranıyorsun insan gibi tepki veriyor. Garip bir duygu oyunculardaki de. Ne oldu, Samet hoca geçen sezon 11 maçın 10’unu kazandı ya!”