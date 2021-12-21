Yılmaz Vural’dan Fenerbahçe paylaşımı!

Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanana Yılmaz Vural sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe’nin teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca için gündeme bir çok isim geldi. O isimlerin arasında yer alan deneyimli Türk teknik adam Yılmaz Vural, adının Fenerbahçe ile anılması üzerine kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yılmaz Vural, “Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı.” ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki teknik adam, sonra olarak geçen sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u çalıştırmıştı.