Yılport Samsunspor – İstanbulspor maçı 8 Kasım’da devam edecek
Yoğun yağışlar nedeniyle tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı, TFF'nin açıklamasına göre 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağışların neden olduğu zorlu hava koşulları sebebiyle 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor – İstanbulspor müsabakasının, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.
TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, “Yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15’te başlaması gereken ancak yoğun yağışlar nedeniyle saha şartlarının elverişsiz hale gelmesi sebebiyle hakem tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor – İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00’de yeniden başlayacak. Müsabaka, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereği tatil edildiği dakikadan itibaren ve o anki şartlarla oynanacaktır.” şeklinde açıklandı. (AA)