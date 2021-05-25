Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yoğun bakımdaki Kayserisporlu Gustavo Campanharo’dan iyi haber

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un corona virüsüne yakalanan Brezilyalı futbolcusu Gustavo Cambanharo'nun yoğun bakımdan çıktığı açıklandı.

Güncellenme: 21:16, 25/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Yoğun bakımdaki Kayserisporlu Gustavo Campanharo’dan iyi haber

Hes Kablo Kaysersipor forması giyen Gustavo Campanharo, ülkesi Brezilya’da corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan futbolcu yoğun bakım alındı.

Yapılan tedaviye yanıt veren Campanharo, bugün yoğun bakımdan servise alındı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharonun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, sağ dizinde oluşan ödem nedeniyle tedavi olmak için ülkesine gitmişti. Ön libero ve merkez orta saha mevkiinde oynayan Campanharo 2020 – 2021 sezonunda 24 maçta forma giyerken, 1 gol attı.

Brezilya Corona Haber Kayserispor Sağlık Süper Lig