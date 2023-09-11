Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor İstanbulspor maçının yeni tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla, yoğun yağışlar sebebiyle tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçının yeni tarihi belirlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yaptığı toplantı sonrasında, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15’te oynanması planlanan ancak yoğun yağışlar nedeniyle 11. dakikada hakem tarafından tatil edilen Yılport Samsunspor – İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta maçının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanmasına karar verdi.

Bu karar, elverişsiz saha koşulları sebebiyle alınmıştır ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. Maddesi uyarınca maç, kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki koşullarla sürdürülecektir. TFF Yönetim Kurulu’nun bu kararıyla ilgili detaylar, resmi bir açıklama ile duyurulmuştur.