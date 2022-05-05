Yönetimsiz kalan Altay’da kriz

Başkan adayı çıkmayan Altay’da, ödemelerin yapılamaması sebebiyle üç futbolcu takımdan ayrılarak ülkelerine döndü.

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İzmir'in köklü kulübü Altay, 18 yıl aranın ardından yükseldiği ve bir ara liderlik koltuğuna oturduğu Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Kümede kalma ihtimali pamuk ipliğine bağlı olan siyah-beyazlılarda yaşanan mali problemler gün geçtikçe büyüyor.

Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen olaylı kongrede başkan adayı çıkaramayan İzmir temsilcisinde alacakları ödenemeyen futbolcular, sözleşmelerini feshederek kulüpten ayrılmaya başladı.

Futbolcular teker teker ayrılıyor

Geçtiğimiz hafta Fildişili santrfor Karamoko Bamba ve Portekizli golcü Marco Paixao, sözleşmelerini feshederek kulüpten ayrılmıştı. Son olarak ise Şilili merkez orta saha oyuncusu Cesar Pinares, alacaklarını tahsil edemeyince İzmir'den ayrılarak ülkesine döndü.

Bir başka Şilili oyuncu Martin Rodriguez ise kulüpte antrenmanlarını sürdürürken, 15 gün içinde alacaklarının ödenmemesi halinde kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin bonservis beklentisine girdiği Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in ödemesini gerçekleştirerek kulüpte kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.