Younes Belhanda Galatasaray’a veda etti! Dava açarsa ne olur?

2017 yazında Galatasaray’ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Younes Belhanda, 2021 ilkbaharında Sarı-Kırmızılı formaya veda etmek zorunda kaldı. Galatasaray Yönetimi’nin, “Kulüp imajını sarstığı” gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği 31 yaşındaki futbolcu, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

‘HUKUK SÜRECİ BAŞLATACAKTIR’

Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Avukat Alpay Köse, Galatasaray'ın Belhanda'nın sözleşmesini feshetmesini SÖZCÜ'ye yorumladı.

Köse'nin değerlendirmesi şöyle: “Galatasaray'ın ortaya koyduğu olaylar sözleşme feshi için yeterli gerekçeler değil. Dolayısıyla hukuken haksız bir fesih ama kulübün kendi tasarrufudur. Younes Belhanda, FIFA'da hukuk süreci başlatacaktır. Kazandığı takdirde sözleşmesinden kalan ücret ödemelerini alır, ayrıca muhtemelen 3 aylık maaşı kadar da tazminat kazanır.

Kulüp, olayları üst üste gelmiş gibi anlatmış ama bu bir gerekçe değil. Fesih çok ağır bir yaptırım. Galatasaray o gerekçeleri farklı yaptırımlarla cezalandırabilirdi ancak fesih hukuki süreçte kulübü haksız, oyuncuyu haklı çıkaracaktır.”

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TAKIM ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

G.SARAYLI futbolcular, sözleşmesi feshedilen Belhanda'ya sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla veda etti. Arda Turan, Muslera, Taylan Antalyalı ve Marcao, Belhanda'ya teşekkür etti. Tercüman Mert Çetin de Faslı oyuncuya veda mesajı paylaştı.