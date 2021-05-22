Younes Belhanda yeni takımını buldu

Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier, eski oyuncusu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. L’Equipe’in özel haberine göre; Trabzonspor ve Nice’in de teklif yaptığı Belhanda, eski takımı Montpellier’yi seçti.

Haberde, bir diğer eski takımı Nice’in daha fazla ücret teklif etmesine rağmen alt yapısından yetişip 4 yıl formasını giydiği Montpellier’ye giden 31 yaşındaki on numaranın başkan Laurent Nicollin ile yaptığı görüşmede teşekkür ettiği belirtildi.

ZEMİN YÜZÜNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

131 kez formasını terlettiği ve 22 gol atıp 26 asist yaptığı Galatasaray’da Sivasspor karşılaşması sonrasında yönetimi kötü zemin nedeniyle eleştiren Belhanda’nın sözleşmesi 10 Mart’ta feshedilmişti.