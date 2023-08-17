Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacaklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, heyecanla beklenen 21 Ağustos Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu.

Yüksel Yıldırım, takımının kesinlikle defansif bir oyun sergilemeyeceğini ve her zamanki gibi kazanma hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurguladı. Süper Lig’e yükselişlerinin ardından 11 yıl sonra bu büyük arenada yer aldıklarını belirten Başkan Yüksel Yıldırım, takımlarının yeni bir kimlikle sahada olduğunu ve bazı oyuncularının kısa süredeki hazırlıkla gösterdikleri performansın zamanla daha da artacağını ifade etti.

Gelecek haftalarda üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirten Başkan Yıldırım, maçta hem tribün şovlarıyla hem de sahadaki performanslarıyla tüm Türkiye’ye Samsunspor’u göstereceklerini dile getirdi.

“TRANSFERLERİMİZ FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞMEYECEK”

Fenerbahçe maçına büyük bir ilgi olduğunu belirten Başkan Yıldırım, şu ana kadar 20 binin üzerinde bilet satışı gerçekleştirdiklerini ve maç saatine kadar tüm biletlerin tükenmesini beklediklerini söyledi.

Başkan Yıldırım, “Rakibimiz Fenerbahçe. Onlarda iyi bir kadro kurdular. Ama biz de Samsunsporuz. Yenmek için sahaya çıkacağız. Sahada teknik heyetinden, futbolcusuna kadar, tribünde taraftarımızla birlikte herkes elinden geleni yapacak ve güzel bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna da değinen Başkan Yıldırım, bu konuda çalışmalarının hızla devam ettiğini ve oyuncu maliyetlerinin zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Başkan Yıldırım, “Oyuncu maliyetleri çok yüksek. Göndermemiz gereken oyuncularımız da var. Alırken de gönderirken de bir maliyet söz konusu. Transferlerimiz Fenerbahçe maçına yetişmeyecek. Ancak milli maç arasına kadar transferleri tamamlamayı hedefliyoruz. Milli maç arası da yeni transferlerin takıma uyum sağlaması açısından iyi olacak” dedi. (DHA)