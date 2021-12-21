Yunus Akgün: Benim için duygusal bir maçtı

Sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı mağlup eden Adana Demirspor'da maçın yıldızı Yunus Akgün, duygularını anlattı.

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Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Yunus Akgün attığı iki golle yıldızlaştı. Galatasaray’dan kiralık olarak Adana Demirspor’a gelen Yunus Akgün, maç sonrası beIN Sports’a konuştu.

Sözlerine Montella’nın eksiklerini anlattığını belirterek başlayan Yunus Akgün, “Çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü benim için duygusal bir maçtı. Ben Galatasaray’da büyüdüm, Galatasaray’da yetiştim. Galatasaray’da nerede olursak olalım en iyisi yapmamız gerektiği öğretildi. Gollerden sonra sevinmedim. Çünkü Galatasaray’da büyüdüm” dedi.

Galatasaray’a karşı attığı ilk golün ardından Balotelli’nin ayağıyla kafasına vurarak yaptığı tebrik hakkında da konuşan Yunus Akgün “Balotelli hiç dışarıdan göründüğü bir insan değil. Bana çok yardımcı oluyor. Gol sonrası yaptığı hareketi ben de beklemiyordum. İyi anlaşıyoruz. Her şey iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.