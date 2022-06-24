Yunus Akgün: Petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk

Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndükten sonra hayallerinden bahsetti.

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Galatasaray’a geri dönen Yunus Akgün, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda camiaya önemli mesajlar verdi:

“2007'de girdim Galatasaray'dan içeri. Tabii ki kaptanlık hayalim var. Adana'daki abiler diyor ki: Sen gençlere ileride kök söktürürsün. Liderlik vasfına sahibim, hak ettikten sonra kaptan olabilirim. Genç oyuncular Türkiye'de şans bulamadığı için yurtdışına çıkmak istiyor. En iyi sağ açıkta rahatım, ancak 10 numarada, sol açıkta da oynarım.”

“PREMIER LİG’İ İZLERKEN YORULUYORUM”

“Griezmann'a çok benzetiyorlardı beni, ama benim tarzım Messi. Onu rol model alıyorum. Benim tarzım Messi. Onu rol model alıyorum. Messi’nin ayağına top gelince heyecanlanıyor herkes, benim de amacım o. Premier Ligi izlerken yoruluyorum, çok tempolu, çok keyifli. Takım olarak PSG’yi seviyorum, bütün yıldızlar orada olduğu için.”

“BUZ GİBİ EVDE OTURUYORDUK”

“Anneciyim biraz, babama da telefon aldım ama Babalar Günü’nde şimdi kırılmaz bana. İlk paramla aileme ev aldım. Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum””