Yunus Akgün siftah yaptı
Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ikinci milli maçında bir ilki yaşadı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Yunus Akgün, Milli Takım’da ilk kez ağları havalandırdı.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ikinci kez giydiği milli forma altında ilk kez ağları havalandırdı. Daha önce Faroe Alaları maçında son 10 dakika oynayan Yunus Akgün, maçın son bölümünde A Milli Takım’ın 5. golünü kaydetti.
Karşılaşmada 89. dakika oynanırken Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını altıpastaki Yunus Akgün’e çevirdi. Yunus Akgün yaptığı dokunuşla skoru 5-0’a getirdi.