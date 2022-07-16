Yunus Akgün yıldızlaştı, Galatasaray siftah yaptı
İlk iki hazırlık maçından sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray, 3. maçında Sigma Olomouc'u Yunus Akgün'ün 1 gol ve 1 asistiyle 2-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray 3. hazırlık maçında galibiyetle tanıştı. Sigma Olomouc ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti.
Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya Muslera, Omar, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Cicaldau, Emre Akbaba, Yunus, Kerem ve Gomis 11’iyle başladı. Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira böylece takımıyla ilk maçına çıktı.
YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI
59. dakikada Yunus Akgün, ceza sahası içerisinde çok şık bir vuruşla sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçirdi. Yunus, 65. dakikada Gomis’in maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen golün de asistini yaparak maçın adamı oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1, ikinci maçında MOL Fehervar’a 1-0 yenilmişti. Galatasaray, 19 Temmuz Salı günü saat 19.00 Çekya ekibi Pardubice karşılaşacak.