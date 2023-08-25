Yunus Akgün’ün yeni durağı Leicester City
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, yeni sezon için Championship ekibiyle anlaşma noktasında. Genç yıldız, İngiltere'ye doğru yola çıktığını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, İngiliz takımı Leicester City’ye transferi için İngiltere’ye doğru yola çıktı.
Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Premier Lig’de küme düşen ve Championship’te mücadele eden Leicester City ile anlaştı.
İki sezon önce Adana Demirspor’da kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, geçen sezon şampiyon olan Galatasaray’ın kadrosunda yer almıştı. Milli futbolcu, 2022-23 sezonunda Süper Lig’de oynadıığı 25 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.
Instagram hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, “Yeni hedef yükleniyor” yazdı. Akgün’ün satın alma opsiyonula birlikte kiralık olarak Leicester’a imza atması bekleniyor.
YUNUS AKGÜN’ÜN OPSİYON ŞARTI
Öte yandan, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Yunus Akgün’ün 25 maçta forma giymesi halinde 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun devreye gireceğini yazdı.