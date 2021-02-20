Yusuf Günay’ın oğlu listede yok, derbide var!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlar, aradan günler geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli yönetici Metin Sipahioğlu'nun rakiplerine yönelik açıklaması sonrası dozu yükselen tartışma, yeni belgelerle yeni bir bir boyuta taşınabilir.

“Maça sağlık çalışanı adı altında Fenerbahçeli militanlarını soktular” diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın maç listesinde yer almayan oğlunu da prosedürlere aykırı şekilde tribüne aldırdığı ortaya çıktı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Galatasaray Spor Kulübü tarafından bildirilen listede yer almayan Burak Günay'ın derbide çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Galatasaray cephesi, Başkan Mustafa Cengiz'e girişte kimliğinin sorulduğunu belirtip tepki göstermişti. Fenerbahçe yönetimi ise stat kameralarından Galatasaray protokolünün stada giriş anlarını paylaşmıştı.