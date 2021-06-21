Yusuf Yazıcı: Çok üzgünüz

EURO 2020’ye erken veda eden A Milli Takım’ın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yazıcı, “Çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız dedi.

YUSUF YAZICI: ÇOK DAHA İYİSİ OLSUN İSTEMİŞTİK

Milli takımın yıldız futbolcusu Yazıcı, yaşadığı üzüntüyü yaptığı paylaşımla şu şekilde dile getirdi:

“Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz ama olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız.”