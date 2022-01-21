Yusuf Yazıcı, Lille’e Veda Etti: “Şimdilik Kendinize İyi Bakın!”

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı eski takımı Lille'e veda etti.

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Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

‘YENİ BİR MEYDAN OKUMA İÇİN VEDA ZAMANI’

Yazıcı mesajında, “Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım. Edindiğim her tecrübenin, başarının da başarısızlığın da beni ben yaptığına inandım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı.”

‘ELBETTE KOLAY OLMAYACAK’

”Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım yerden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Formasını terlettiğim süre boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, birlikte çok büyük mutluluklar yaşadığımız, beni her zaman özel hissettiren Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulübün tüm profesyonellerin en içten dileklerimle teşekkür ederim.”

CSKA MOSKOVA TARAFTARINA MESAJ

CSKA Moskova taraftarına da bir mesaj gönderen milli futbolcu, “Merhaba CSKA taraftarları. Ben geldim, kazanmak için buradayım” dedi.